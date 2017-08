Eerste Planet of the Apes: Last Frontier trailer onthuld

Foxnext Games heeft de eerste trailer van Planet of the Apes: Last Frontier onthuld. De performance capture studio van Andy Serkis helpt mee met de productie.

De game speelt zich tussen Dawn of the Planet of the Apes en War for the Planet of the Apes af, en richt zich op een groep apen die zich in de Rocky Mountains verschuilen. Door een barre winter raakt de groep zonder eten en worden ze geforceerd om naar een mensenstad af te reizen.

Je speelt zowel de kant van de apen als de mensen, die verwikkeld zijn in een oorlog. De keuzes die je maakt hebben invloed op het verloop van de game, en kunnen het verschil uitmaken tussen leven en dood, oorlog en vrede.

Planet of the Apes: Last Frontier komt in de herfst uit op pc, PlayStation 4 en Xbox One.