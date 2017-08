The Secret World krijgt tv-serie

Johnny Depps productiemaatschappij Infinitum Nihil gaat een tv-serie van The Secret World produceren.

De serie wordt geschreven door James V. Hart (Hook, Crossbones) en staat onder leiding van showrunner Pam Veasey (CSI: New York). Net als de game draait de serie om de strijd tussen drie schaduworganisaties: de Illuminati, de Templar en Dragon. Hun strijd tegen het bovennatuurlijke staat even centraal.

"The Secret World is een ideale game-ervaring om te vertalen naar een live-action serie", aldus Veasey. In de game komen alle geheime organisaties, mythes en legendes die de mensheid kent tot leven. The Secret World is een free-to-play Shared World RPG.