Hideki Kamiya: 'regisseur NieR: Automata heeft PlatinumGames gered'

NieR-regisseur Yoko Taro heeft de financiële problemen van ontwikkelaar PlatinumGames verholpen. Dat meldt Platinum-baas Hideki Kamiya via Twitter.

In een tweet die door NeoGAF-gebruiker BRSxIgnition is vertaald meldt Kamiya dat het succes van NieR voor 'nieuwe fans, een groter aantal Platinum-werknemers, een briljant succesverhaal en een toename in gekwalificeerde sollicitaties' heeft gezorgd.

"Normaal gesproken doe ik alles het liefst zelf. Maar in dit geval is het geen overdrijving als ik zeg dat Yoko PlatinumGames heeft gered. Ik kan hem niet vaak genoeg bedanken", aldus Kamiya.

PlatinumGames was dit jaar vaker in het nieuws. Zo raakte eerder dit jaar bekend dat Microsoft de ontwikkeling van Xbox-game Scalebound heeft gestaakt. Kamiya en zijn team waren de afgelopen vier jaar bezig met de ontwikkeling van deze game.

Daarnaast heeft de studio in 2017 ook meerdere games naar de pc gebracht. Zo zijn onder andere Bayonetta en Vanquish nu ook speelbaar op de pc. De ontwikkelaar hint tevens dat Bayonetta mogelijk ook naar de Nintendo Switch komt.

NieR: Automata is in maart uitgebracht voor de pc en de PlayStation 4. In april onthulde uitgever Square Enix dat de game 1 miljoen keer is verkocht. Dirk zijn NieR: Automata review lees je hier nog eens.