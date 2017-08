Gerucht: Okami HD komt naar de PS4 en Xbox One

Okami HD komt mogelijk naar de PlayStation 4 en de Xbox One. Dat meldt gamesite Kotaku UK in een reportage.

Volgens de site bevestigen twee individuele bronnen dat de HD remaster van Okami dit najaar een fysieke release krijgt op zowel de PlayStation 4 en de Xbox One. Twee verschillende Europese winkelketens geven aan dat de game op 12 december uitkomt.

Kotaku heeft ontwikkelaar Capcom proberen te bereiken om op de geruchten te reageren. De studio heeft echter nog geen officieel statement naar buiten gebracht.

Okami is een avonturengame waarin je een magische penseel gebruikt om puzzels op te lossen. De game is oorspronkelijk in 2006 uitgebracht voor de PlayStation 2. In 2012 heeft Capcom al een HD remaster van de game gelanceerd op de PlayStation 3.