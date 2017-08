AI verslaat beste Dota 2-spelers in de wereld

Een bot van OpenAI heeft enkele van de beste Dota 2-spelers in de wereld verslagen. Dat heeft Elon Musk op zijn Twitter bekendgemaakt.

De kunstmatige intelligentie nam het tijdens het jaarlijkse Dota 2-toernooi The International tegen 'Dendi' op. In een best-of-three 1vs1-wedstrijd moest de Oekraďense eSporter echter al na twee rondes in de zelflerende bot zijn meerdere erkennen.

Musk noemt de MOBA 'complexer dan traditionele boordspellen als schaken en Go'. OpenAI versloeg afgelopen week ook al de topspelers 'SumaiL' en 'Arteezy'. Het bedrijf van Musk kijkt momenteel naar de mogelijkheden voor een wedstrijd waarbij vijf bots het tegen vijf menselijke spelers opnemen.

OpenAi is een non-profitorganisatie van Elon Musk, de eigenaar van onder meer Tesla en SpaceX. De ondernemer wil met deze organisatie kunstmatige intelligentie verder ontwikkelen, maar vooral ook de risico's daarvan blootleggen.