Overwatch Summer Games 2017 van start

Blizzard laat weten dat het Overwatch Summer Games 2017 Event officieel is begonnen. Het evenement duurt nog tot 28 augustus.

Tijdens het Summer Games Event zijn onder andere speciale loot boxes te verdienen. Deze bevatten onder andere nieuwe skins en 50 nieuwe items. Daarnaast is het ook mogelijk om loot boxes van het Summer Games Event van vorig jaar aan te schaffen.

Blizzard brengt ook de Lucioball-modus terug voor Summer Games 2017. Blizzard introduceert dit jaar tevens de mogelijkheid om een competitieve versie van de modus te spelen.

Er is meer Blizzard-gerelateerd nieuws. Zo heeft de studio eerder de Hearthstone: Knights of the Frozen Throne release onthuld. De nieuwe content voor de game lanceert later deze maand.