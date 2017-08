Rainbow Six Siege patch maakt laadtijden korter

Ubisoft laat weten dat de Year 2 Season 3 patch voor Rainbow Six Siege onder andere de laadtijden van de game korter maakt. De patch heeft nog geen releasedatum.

De studio heeft tevens de downloadgrootte van de nieuwe patch voor Rainbow Six Siege onthuld. Op de pc is de patch 42 GB groot als je Ultra HD gebruikt. De reguliere versie van de patch is 26 GB op de pc.

Op de PlayStation 4 en de Xbox One is de patch 15 GB. Volgens Ubisoft is de patch zo groot omdat deze de basis vormt voor alle toekomstige updates voor Rainbow Six Siege. De patch wijzigt ook een groot aantal textures waardoor de game minder ruimte in beslag neemt.

Rainbow Six Siege is eind 2015 uitgekomen voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Ubisoft heeft onlangs in een blogbericht laten weten dat de game nog dagelijks 2,3 miljoen spelers heeft. Rainbow Six Siege heeft inmiddels ook 20 miljoen geregistreerde spelers.

Onze Rainbow Six Siege review lees je hier nog eens. We geven deze maand ook drie exemplaren van Rainbow Six Siege weg.