In Metroid: Samus Returns keert Samus terug om de klus te klaren

Nintendo verraste met niet één, maar twee Metroid-aankondigingen tijdens de afgelopen E3-beurs. Er is niet alleen een nieuw deel in de Prime-reeks, maar ook een remake van Metroid 2 in ontwikkeling. Deze ligt in de handen van MercurySteam, een ontwikkelaar die aan het roer stond van het matige Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate op de Nintendo 3DS. Tijdens een hands-onpreviewevenement werd al snel duidelijk dat Metroid-fans opgelucht kunnen ademhalen.

Metroid: Samus Returns is in opzet trouw aan de originele Game Boy-game uit 1991, maar wordt versterkt door moderne gemakken. Als Samus Aran ga je naar SR388, de thuisplaneet van de Metroids, om de ruimteparasiet volledig uit te roeien. Maar je kennis van het origineel kun je thuis laten, want het leveldesign is grotendeels vernieuwd. Het ontdekken van geheime gangen en extra energietanks is immers een groot bouwblok van de Metroid-reeks, en naast een paar herkenbare omgevingen is er opnieuw ruimte voor het kenmerkende speurwerk. De nieuwe kaart, waarop je markeringen kunt aanbrengen, helpt daar ook bij.

De planeet is in secties opgedeeld, waar je alleen uit kunt eens je alle Metroids in die sectie hebt vernietigd. In het origineel schudde het scherm om aan te duiden dat een vooralsnog geblokkeerde doorgang vrijgemaakt was. Het was vervolgens zoeken tot je doorhad waar je je strooptocht nu kon voortzetten. De remake geeft je een ankerpunt in de vorm van Chozo-standbeelden die zich met Metroid-DNA voeden. Als je genoeg Metroids gedood hebt, dan opent de route zich in dezelfde ruimte als het standbeeld. Zo weet je altijd waar je heen moet als je een gebied volledig hebt kaalgeplukt.

Het nieuwe leveldesign komt ook door Samus' uitgebreidere skillset ten opzichte van het origineel. Ze kan aan nu richels hangen, zich van muren afzetten en 360 graden in het rond schieten. Die wendbaarheid brengt haar meer op één lijn met hoe ze in voorgaande delen van zich af kon bijten. Daarnaast geeft de remake haar ook unieke Aeion-krachten. Tijdens de hands-onsessie heeft Samus een radarimpuls om geheime gangen tijdelijk zichtbaar te maken en de kaart vrij te geven. Aangezien die krachten energie verbruiken, is de impuls een handige tool om je volgende zet te bepalen zonder dat je de mystiek van het ontdekken verpest.

Het belangrijkste in Samus' nieuwe arsenaal is de counterattack. Vijanden zijn agressiever en duiken vaak regelrecht op de premiejager af. Door de counter goed in te zetten voorkom je schade en krijg je gelijk de kans om kritieke schade toe te brengen. De timing voor deze tegenaanval luistert enorm nauw en het kost dan ook moeite om die in de vingers te krijgen, zeker omdat elke vijand zijn eigen timing vereist. Het is een move die een hoop risico met zich meebrengt, maar zeker net zo belonend is.

MercurySteam begrijpt goed wat Metroid moet zijn en slaat ook niet door in zijn modernisering van deze remake. Je moet nog altijd vindingrijk blijven en een goed overzicht van je omgeving houden om te voorkomen dat je verdwaalt. Metroid: Samus Returns laat in het eerste anderhalf uur zijn tanden zien en profileert zichzelf als een uitdagende game, met hulpmiddelen die de moderne gamer verwacht. Het belooft een frisse kijk op een verloren stuk uit de Metroid-mythos te worden, dat we nu voor het eerst sinds 1991 officieel opnieuw mogen bezoeken.