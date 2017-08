Compilatiegame UFO 50 aangekondigd

Ontwikkelaars Derek Yu (Spelunky), Eirik Suhrke (Skorpulac), Jon Perry (Time Barons), Paul Hubans (Madhouse), en Ojiro Fumoto (Downwell) kondigen samen UFO 50 aan. De compilatie lanceert in 2018 op de pc.

UFO 50 is een verzameling van 50 games die door de vijf ontwikkelaars zijn gemaakt. De compilatie bevat onder andere platformers, puzzelgames, RPG's en shooters. "Ons doel is om een 8-bit stijl met moderne ideeën over game design te combineren", aldus het vijftal.

De ontwikkelaars geven verder aan dat de 50 titels 'absoluut geen minigames of microgames zijn'. Het kost volgens de FAQ van de game meer dan honderd uur om alle games in de verzameling uit te spelen.

Alle UFO 50-games hebben een singleplayermodus. Daarnaast heeft een derde van de games in de verzameling ook een competitieve of coöperatieve multiplayermodus.

UFO 50 lanceert voorlopig enkel op de pc. Het is nog niet bekend of de verzameling later ook naar andere platformen wordt gebracht.