Hearthstone: Knights of the Frozen Throne release bekend

Blizzard maakt de releasedatum van de Knights of the Frozen Throne uitbreiding voor Hearthstone: Heroes of Warcraft bekend. De uitbreiding lanceert op 10 augustus voor de pc en Android- en iOS-apparaten.

Knights of the Frozen Throne introduceert 135 nieuwe kaarten. Daarnaast krijgt elke klasse in de game toegang tot een Death Knight Hero Card die je een nieuwe Hero Power geeft. Ook komt er een nieuw singeplayer-avontuur, geďnspireerd op de Icecrown Citadel raid in World of Warcraft.

Het is tevens mogelijk om kaarten voor de uitbreiding van tevoren te bestellen. Een set van 50 card packs kost 50 euro en geeft je toegang tot een op Frostmourne gebaseerde achterkant voor je kaarten.

Sinds kort is het gemakkelijker om zeldzame kaarten in Hearthstone te verzamelen. Eerder dit jaar is ook de prijs van Hearthstone kaarten verhoogd.