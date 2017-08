For Honor Season 3 release en content bekendgemaakt

Ubisoft heeft meer informatie over de releasedatum en content van het derde seizoen van For Honor bekendgemaakt. De downloadbare uitbreiding komt op 15 augustus uit en bevat onder meer nieuwe Heroes, maps en gear.

Grudge & Glory heeft om te beginnen twee nieuwe personages. De behendige Gladiator heeft een drietand als wapen en moet het vooral van zijn uithoudingsvermogen hebben. De Highlander is bewapend met een claymore en kan wisselen tussen een aanvallende en verdedigende vechtstijl.

De nieuwe DLC voegt daarnaast twee nieuwe maps toe. Sentinel is een vervallen kasteel en heeft een ballista waarmee je grote pijlen op tegenstanders kunt afvuren. Viking Village is een authentieke Vikingendorp waar je enorme tonnen over vijandelijke spelers kunt laten rollen.

Ubisoft verhoogt verder de reputation cap naar level 40, voegt nieuwe legendary gear toe en er komen Tournaments in de 1v1-modus Duel. Daarnaast bevat de update vooral veel tweaks in de gameplay. Ook werkt de ontwikkelaar momenteel aan dedicated servers in For Honor.

Beide Heroes zijn vanaf 15 augustus voor season pass-houders beschikbaar, terwijl een week later andere spelers deze helden voor 15.000 Steel kunnen ontgrendelen. Yvo's For Honor review lees je hier.