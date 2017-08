PES 2018 pre-order bevat Usain Bolt

De officiële Pro Evolution Soccer Twitteraccount kondigt aan dat de PES 2018 pre-order Usain Bolt bevat.

De verrassende gastvoetballer en snelste man ter wereld ziet er in de game als volgt uit:

Verder is er geen informatie over Usain Bolt of de club waarin hij speelt bekend. Hij is echter wel speelbaar in de MyClub modus.

De PES 2018 release valt op 14 september. De game komt uit op de pc, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 en Xbox One.