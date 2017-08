Uitgever Atlus heeft Persona Q2 voor de Nintendo 3DS aangekondigd. Inmiddels is er een officiële Japanse website voor de game live gegaan.

Op de website staat niet alleen de titel van de game, maar ook het 'Take your heart' logo uit Persona 5. Het is nog onduidelijk of er tussen beide games een band bestaat. Naast het logo staat er verder geen aanvullende informatie.

Er is nog geen releasedatum voor Persona Q bekendgemaakt. Sander zijn Persona 5 review lees je op de site.