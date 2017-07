Eerste Nederlands Pokémon GO event uitgesteld

Niantic Labs heeft een aantal van zijn Pokémon GO-evenementen in Europa uitgesteld, waaronder die in Amstelveen. Op de officiële website zegt de ontwikkelaar dat te doen om zo 'de best mogelijke gameplay-ervaring voor Europese Trainers' te kunnen garanderen.

De eerste twee Europese evenementen stonden voor 5 augustus in Kopenhagen en Praag op de planning, terwijl op 12 augustus Stockholm en Amstelveen aan de beurt zouden komen. Deze Pokémon GO Safari Zone events zijn uitgesteld naar de herfst, maar een specifieke datum ontbreekt vooralsnog. De evenementen in Yokohama (14 augustus), Parijs, Barcelona en Oberhausen (16 augustus) gaan overigens wel door.

Hoewel Niantic Labs er zelf geen woord over rept, is het aannemelijk dat het uitstel het gevolg van de problemen rondom de Pokémon GO Fest in Chicago is. Overbelasting van de mobiele netwerken zorgde ervoor dat veel spelers geen verbinding met de servers kon krijgen. De bezoekers kregen als compensatie hun entreegeld geld terug alsmede 100 dollar aan Pokécoins, maar inmiddels heeft een groep gedupeerden een rechtszaak tegen de ontwikkelaar aangespannen.