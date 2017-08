Metal Gear Solid 5 update voegt speelbare Revolver Ocelot toe

Konami brengt een nieuwe update voor Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain uit.

De update maakt het mogelijk om als Revolver Ocelot te spelen in de multiplayer modus, FOB. Zijn skillset bestaat uit de mogelijkheid om met twee pistolen tegelijk te schieten, kogels die van vijand naar vijand kaatsen en betere camouflage. Bovendien kan hij sneller herladen. Hij is niet aanpasbaar zoals de andere soldaten in de game.

Er is ook een Grade 9 Wormhole Generator toegevoegd. Hiermee worden spelers automatisch uit kritieke situaties getrokken. De generator kan niet verplaatst worden nadat hij is neergezet. Tot slot zijn er zwempakken en bikini's toegevoegd voor de mannelijke en vrouwelijke Diamond Dogs soldaten.

De update wordt op 1 augustus uitgebracht. Yvo's Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain review lees je nogmaals op de site.