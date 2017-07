Wolfenstein 2: The New Colossus combineert brutaliteit en humor op meesterlijke wijze

B.J. Blazkowicz is niet klein te krijgen. Dat bewees hij nog maar eens tijdens onze Wolfenstein 2: The New Colossus hands-on van de missies 'The Reunion' en 'Roswell'. Pas op, dit artikel bevat spoilers voor het begin en het midden van de game!

Wie zich het einde van The New Order herinnert, zal niet verbaasd zijn dat onze held aan het begin van The New Colossus opnieuw net uit een coma ontwaakt. Hij heeft echter nauwelijks tijd om op adem te komen, want Frau Engel heeft na maanden zoeken zijn gestolen duikboot en de rest van de Kreisau Circle-rebellen gevonden.

Die panieksituatie wordt extra kracht bijgezet door Terror Billy, Blazkowicz' 'koosnaampje' van de Nazi's, aan het begin van de game aan een rolstoel te kluisteren. Dat is een verrassende keuze voor een shooter die op snelle actie teert. Door je bewegingsvrijheid lichtjes te beperken krijg je meteen het gevoel dat de situatie ernstig is en je je zo snel mogelijk uit de voeten moet maken.

Omdat je verzwakt bent, is het verstandig om aan het begin van Wolfenstein 2: The New Colossus niet elk vuurgevecht roekeloos in te duiken. De duikboot is namelijk een doolhof vol boobytraps die je tegen de vijand kunt gebruiken. Dat wil echter niet zeggen dat de game plots een stealth-game of tactische shooter is geworden, maar het tragere tempo is een goede opwarmer voor de flitsende actie later in de game. Naar goede Wolfenstein-gebruiken zijn de boobytraps echter geen normale vallen of bommetjes, maar microgolven die het slachtoffer in pulp veranderen. Dat is het eerste teken dat de unieke mix tussen bittere ernst en over-the-top humor van de serie bewaard is gebleven.

Aan het einde van de eerste missie word je dan ook op een smakelijke cutscene getrakteerd waarin Blazkowicz zich vrijwillig aan Frau Engel overgeeft. De echte ster van het toneel is echter haar dochter Sigrun. Die tedere ziel past duidelijk niet in haar te kleine Nazikostuum, en de constante vernederingen van haar moeder over haar gewicht hebben haar zelfvertrouwen gekelderd. Wanneer ze het ouderlijke bevel krijgt om een rebel te onthoofden, wordt de situatie dan ook plots heel snel dreigend en grappig tegelijk.

Die spanning tussen vlijmscherp en dwaas komt nog beter tot zijn recht in de tweede missie van de Wolfenstein 2: The New Colossus demo. Verkleed als brandweerman trekt Blazkowicz naar het plaatsje Roswell om vanaf daar een ondergrondse Nazibasis met een draagbare kernkop te vernietigen. In het eerste deel van de missie loop je rustig door de straten van het typische Amerikaanse dorpje, op zoek naar je contactpersoon in een plaatselijke eettent. Op straat pik je echter hilarische conversaties op tussen KKK-leden die Duitse les krijgen van een Herr Kommandant, of een Nazi die van aardbeienmilkshakes houdt. Wanneer die laatste op het punt staat je te ontmaskeren, krijgt hij gelukkig een kogel in het hoofd. Je paranoďde redder Super Spesh leidt je vervolgens door de catacomben van Area 52. En daar barst de game pas echt los.

Net als in de vorige games kun je opnieuw wapens dual wielden. Nieuw in Wolfenstein 2: The New Colossus is echter dat je twee wapens van verschillende soorten tegelijk kunt gebruiken. Denk aan dodelijk combinaties zoals een pistool links en een rocket launcher rechts, of mijn favoriet: een machinegeweer en een shotgun tegelijk. Kogels voor ver en hagel voor dichtbij. Met beide wapens vuur je afzonderlijk met de linkse of rechtse trekker of muisknop. Zo verspil je geen tijd met het voortdurend wisselen van wapens. Al word je door het vaak chronische gebrek aan munitie wel gedwongen om onconventionele combo's te hanteren. Liefhebbers van een goede aim-down-sights kunnen natuurlijk ook gewoon een enkel wapen gebruiken.

Raak schieten is een absolute must. Tijdens de Roswell-missie dring je een station binnen, kaap je een trein, overman je een basis en ontsnap je op het nippertje aan een nucleaire explosie. Ondertussen barst de actie rondom je non-stop los. Je wordt voortdurend belaagd door genetische gemanipuleerde soldaten, vliegende AI, Nazi's in robotpakken en zelfs een metershoge Mech. Je kunt om een officier stilletjes uitschakelen zodat die geen versterking kan oproepen, maar meestal is die poging gedoemd om te falen en leidt het enkel maar tot meer bloedvergieten.

Kortom, de brutaliteit van de vuurgevechten en de sadistische personages lijken in Wolfenstein 2: The New Colossus opnieuw met slimme humor en slapstick vervlochten. MachineGames lijkt dus perfect te weten wat de vorige delen zo goed maakte en is goed op weg om die pluspunten nog een tandje op te schroeven.

Wolfenstein 2: The New Colossus is vanaf 27 oktober verkrijgbaar voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Wil je meer over de game weten? Lees dan ons uitgebreid overzicht van alle Wolfenstein 2: The New Colossus informatie.