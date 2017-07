The Sims 4 komt naar consoles

EA heeft aangekondigd dat The Sims 4 naar PlayStation 4 en Xbox One komt.

De consoleversie bevat 'het merendeel' aan DLC die voor de pc-versie is uitgekomen, en EA geeft aan dat 'fans uit kunnen kijken naar periodieke updates en extra content'. Indien je de game preordered krijg je de Perfect Patio Stuff pack, met voorwerpen voor in je tuin.

Er is ook een Deluxe Party Edition, waar je naast de Patio Stuff pack ook Life of the Party, Up all Night en Awesome Animal Hats ontvangt. Bovendien kun je de game drie dagen eerder spelen.

The Sims 4 komt uit op 17 november. Xbox One spelers die geabonneerd zijn op EA Access kunnen de game al vanaf 9 november spelen. Op de site vind je de Sims 4 Vampires Spotlight, waarin Sander en Suzanne de Vampires uitbreiding aan de tand voelen.