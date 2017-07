PlayerUnknown's Battlegrounds eerste grote eSports-toernooi aangekondigd

Ontwikkelaar Bluehole en de eSports-organisatie ESL hebben de PUBG Invitational aangekondigd. PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt daarmee zijn eerste grote toernooi.

Het toernooi vindt tijdens de Gamescom 2017 plaats, die tussen 23 en 26 augustus in Keulen is. Er doen uiteindelijk tachtig deelnemers mee, bestaande uit de beste spelers en populairste influencers in PlayerUnknown's Battlegrounds.

De deelnemers gaan in een van de vier modi aan de slag: Solo, Duo, Duo First Person Perspective en Squad. De winnaars zijn de spelers die verdeeld over drie matches de hoogste score hebben behaald.

Er is een prijzenpot van 350.000 dollar, die door de verkoop van gelimiteerde cosmetische items verder kan oplopen. De Survivor Crate en Wanderer Crate kun je met Battle Points ontgrendelen, terwijl de Gamescom Invitational Crate 2,50 dollar kost. Een deel van de opbrengst van de verkoop gaat tevens naar goede doelen.

PlayerUnknown's Battlegrounds is een shooter waarbij honderd spelers op een eiland worden gedropt en het daar tegen elkaar opnemen totdat er één speler of één team overblijft. De game is sinds maart in Steam Early Access speelbaar. De officiële PUBG release laat echter nog even op zich wachten. Yvo's PlayerUnknown's Battlegrounds preview lees je hier.