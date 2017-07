Overwatch anti-abuse maatregelen worden strenger

Blizzard gaat harder optreden tegen slecht gedrag in Overwatch.

'Wij geloven dat onze in-game tools om spelers te rapporteren voor slecht gedrag, een van onze belangrijkste features is. Hier willen we ook meer op inzetten en vanaf nu delen we heftigere sancties uit aan spelers die terecht zijn gerapporteerd', aldus een statement van Blizzard.

De ontwikkelaar spoort aan om beledigend taalgebruik, pestgedrag, spam, griefing en mensen die opzettelijk AFK zijn onmiddelijk aan te geven. Spelers riskeren de mogelijkheid dat ze niet meer mogen chatten, tijdelijk niet meer mogen spelen of volledig gebanned worden.

Blizzard werkt ook aan sancties tegen misbruik van de rapportagemogelijkheden. Er is nog meer Overwatch nieuws. Morgen wordt Doomfist toegevoegd aan Overwatch.