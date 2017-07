Fortnite Early Access nu geopend

Fortnite is nu speelbaar in Early Access op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

Fortnite is in 2011 aangekondigd, als de eerste game die op de Unreal Engine 4 zou draaien. Overdag trek je er op uit en bouw je met je vrienden een basis op, die je 's avonds moet beschermen tegen hordes zombies. De focus ligt op het verzamelen van loot en het bouwen van duurzame vallen en muren voor je basis.

Momenteel kun je de game alleen spelen als je een Founder's Pack aanschaft. De goedkoopste is 39,99 euro, de duurste 149,99 euro. Er is ook een fysieke versie beschikbaar voor consolespelers. De verschillende versies bevatten boosters, loot pińatas en exclusieve wapens, alsook XP Boosts die je aan je vrienden kunt geven.

De Early Access periode loopt tot ergens in 2018. Daarna is Fortnite Free-to-Play voor iedereen.