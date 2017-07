Bungie verlengt Destiny 2 beta

Ontwikkelaar Bungie maakt bekend dat de Destiny 2 open bčta op de PlayStation 4 en Xbox One wordt verlengd. De testfase duurt nu tot vanavond 19:00 uur.

Het is echter niet meer mogelijk om de bčta nog te downloaden. Alleen wanneer je de bčta reeds in bezit hebt, kun je van de verlenging gebruikmaken.

Tot dusver is er geen nieuwe content toegevoegd, waardoor de inhoud van de Destiny 2 bčta hetzelfde blijft. Het is ook niet duidelijk of er nog een mogelijkheid komt om The Farm bekijken, de nieuwe Social Space in Destiny 2.

Eerder liet Bungie weten dat Destiny 2 meer DLC dan zijn voorganger krijgt. Een overzicht met alle Destiny 2 informatie lees je op de site.