Bekijk om 19:30 uur onze Until Dawn livestream

Until Dawn is een van de gratis PlayStation Plus games in juli. In de playthrough van Suzanne en Sander blijven de meeste tieners voorlopig op miraculeuse wijze overleven. Is dit de aflevering dat de irritante Emily eindelijk het loodje legt? Laat het ons hopen.

We zien je graag om 19:30 uur op YouTube of het Eurogamer Benelux Twitch-kanaal. Chat gezellig met ons mee!

Als je wilt weten wat er de vorige keer in Until Dawn is gebeurd, bekijk dan het eerste deel van de live Until Dawn playthrough en het tweede deel.