Splatoon 2 update voegt nieuw wapen toe

Nintendo heeft de Inkbrush toegevoegd aan Splatoon 2.

De Inkbrush was al beschikbaar in de singleplayer, maar nu is het mogelijk om het wapen bij Sheldon aan te schaffen voor multiplayer matches. Zijn subwapen zijn de Splat Bombs en zijn special is de Splashdown.

Zijn geüpgradede broertje heet de Octobrush en komt samen met het Autobomb subwapen en de Inkjet special. De update is onderdeel van Nintendo's post-launch ondersteuning, die net als bij Splatoon 1 nieuwe wapens, arena's en uitrusting met zich meebrengt.

