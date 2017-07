Ontwikkelaar Cyan heeft de releasedatum van Obduction voor de PlayStation 4 bekend gemaakt.

In Obduction loop je rond op een verre planeet die om onverklaarbare redenen voorwerpen en gebouwen van de Aarde bevat. Het is aan jou om er achter te komen wie jou naar deze planeet heeft gebracht en het mysterie op te lossen. Dat doe je onder andere door puzzels op te lossen.

De game komt op 29 augustus uit. In de Amerikaanse PlayStation Store is het mogelijk om de game te preorderen voor 29,99 dollar. Hiervoor krijg je de PlayStation 4 en PlayStation VR versies van de game, alsook exclusieve thema's en avatars.

Obduction is reeds beschikbaar voor de pc, Mac en Oculus Rift. Er is ook een HTC Vive-versie in de maak. Cyan is bekend van klassieke puzzelgames als Myst en Riven.