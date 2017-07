Batman: The Telltale Series krijgt tweede seizoen

Telltale Games kondigt nieuwe seizoenen aan van Batman, The Walking Dead en The Wolf Among Us. De eerst episode van de nieuwe Batman-game is vanaf 8 augustus beschikbaar. Voor de andere twee games is het wachten tot 2018.

Batman: Enemy Within is een rechtstreeks vervolg op het eerste seizoen. Je keuzes uit de vorige game hebben hier dan ook een impact. The Riddler staat deze keer centraal als slechterik, en de game plaatst Bruce Wayne en Batman in "nieuwe, precaire situaties". Op de site vind je onze Batman: The Telltale Series review.

Eerder deze week was er al een gerucht over The Wolf Among Us seizoen 2. Dit wordt nu bevestigd door Telltale. Het tweede seizoen bouwt niet verder op de gebeurtenissen van de eerste game, maar is een opzichzelfstaand verhaal.

Wel keren Adam Harrington en Erin Yvette terug als stemacteurs voor hoofdpersonages Bigby Wolf en Snow White. De game lanceert in de tweede helft van 2018.

The Walking Dead: The Final Season ten slotte is de laatste game in die serie voor Telltale. De focus ligt opnieuw op Clementine als hoofdpersonage. De game komt ergens in 2018 uit. Hier lees je alvast nog eens Nathans The Walking Dead: A New Frontier review.