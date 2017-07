Productie New Nintendo 3DS stopgezet

Nintendo laat weten dat de productie van de New Nintendo 3DS wereldwijd is stopgezet. Eerder deze week had Nintendo dit nieuws al bevestigd voor de Japanse markt. Nu bevestigt de Europese tak van Nintendo dat dit ook het geval is voor de rest van de wereld.

De handheld lanceerde in oktober 2014, en ging sindsdien meer dan 2,5 miljoen keer over de toonbank. De verkoop van de New Nintendo 3DS XL gaat wel nog door, net als die van de recent aangekondigde New 2DS XL. Dat de New Nintendo 3DS XL wereldwijd tot bijna vier keer meer verkocht heeft, is een waarschijnlijke verklaring voor de beslissing.

De New Nintendo 3DS was een hardware revisie van de originele 3DS, en introduceerde onder andere de C-stick en ondersteuning voor amiibo's. Daarnaast was de hardware ook iets sneller. Onze New Nintendo 3DS review lees je nog eens op de site.