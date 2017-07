Nioh: Defiant Honor DLC release bekend

Ontwikkelaar Team Ninja maakt de releasedatum van de Defiant Honor DLC voor Nioh bekend. De uitbreiding is vanaf 25 juli beschikbaar via de PlayStation Store.

De DLC speelt zich af in het kasteel van Osaka. Volgens Nioh-regisseur Tom Lee is deze locatie 'de meest onneembare vesting uit de Sengoku-periode.' De DLC introduceert de Tonfa als nieuw wapen. Je krijgt ook de beschikking over nieuwe harnassen en een nieuwe Guardian Spirit.

Team Ninja voegt middels de uitbreiding ook een aantal nieuwe moeilijkheidsgraden aan Noih toe. Het is echter onduidelijk of deze de game makkelijker of moeilijker maken.

Nioh is begin dit jaar uitgebracht voor de PlayStation 4. Eerder bracht uitgever Koei Tecmo al de Nioh: Dragon of the North DLC uit. Carl zijn Nioh review lees je hier nog eens.