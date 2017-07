Bungie wijzigt Control PvP-modus in Destiny 2

Bungie laat weten dat de Control PvP-modus is gewijzigd voor Destiny 2. In een interview met gamesite IGN geeft Bungie aan dat de wijzingen de modus sneller maken.

Zo heeft elk team aan het begin van een match nu drie Control Points. Je hoeft nu niet eerst Control Points van de tegenstander neutraal te maken voordat je ze kunt overnemen. Daarnaast wordt Heavy Ammo nu vlak bij het spawn point van je team neergezet.

Matches in de Control modus zijn ook verkort naar acht minuten. Je kunt ook zien wat de status van je teamgenoten is. Zo is het onder andere mogelijk om te bekijken welke teamgenoten dood zijn en welke in staat zijn om hun Super te activeren.

Er is meer Destiny-gerelateerd nieuws. Zo heeft Sony onlangs een Destiny 2 PlayStation 4 Pro bundel onthuld. Een overzicht met Destiny 2 info vind je op de site.