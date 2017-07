Bungie: 'Destiny 2 bevat overvloed aan verhaalcontent'

Volgens ontwikkelaar Bungie bevat Destiny 2 'een overvloed aan verhaalcontent.' De game is volgens de studio 'een meeslepende cinematische ervaring' geworden.

"We hebben de kritiek op het verhaal uit Destiny ter harte genomen. Daarom hebben we als studio uitgebreid de tijd genomen om het universum verder uit te diepen en meer verhalen te vertellen", aldus Bungie.

De game richt zich nu meer op de achtergrond van andere personages. Doordat de Cabal erin slaagt om de Traveller gevangen te nemen, ligt er een grote nadruk op hoe iedereen met dat verlies omgaat.

Ook de achtergrond van Red Legion-leider Primus Ghaul wordt verder uitgediept. Daarnaast komt er meer duidelijkheid over de rol van The Traveller, de mysterieuze bol die de Guardians van krachten voorziet.

"We zijn overtuigd dat we spelers meer dan genoeg verhaalcontent aanbieden in Destiny 2. Het zit door heel de game verweven en er is overal wel wat te vinden of meer over de wereld te leren", aldus Bungie.

Eerder maakte Bungie al de Destiny 2 beta tijden bekend. Een overzicht met alle Destiny 2 informatie lees je op de site.