Warframe krijgt een open wereld

De free-to-play MMORPG Warframe krijgt binnenkort een uitbreiding die de game een Open World component geeft.

In de expansion Plains of Eidolon ga je naar een planeet met een 'druk dorp vol met NPC's, met hun eigen verhaal en quests om uit te delen'. De NPC's in kwestie zijn de Ostrons, een ras dat vaak genoemd maar nog nooit eerder gezien is in de game.

Volgens ontwikkelaar Digital Extremes biedt de open wereld nieuwe gameplay-elementen ten opzichte van de gesloten levelstructuur die Warframe tot nu toe heeft gehanteerd. De uitbreiding komt later dit jaar uit op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Een exacte releasedatum en eventuele prijs is nog niet bekend.