Battlefield 1 krijgt deze maand Premium Trials

Ontwikkelaar DICE laat weten dat Battlefield 1 binnenkort Premium Trials krijgt. De nieuwe feature wordt samen met de Prise de Tahure map gelanceerd.

Middels Premium Trials kunnen mensen zonder Premium Pass alsnog DLC maps spelen. Zo is het dankzij de Trial mogelijk om Prise de Tahure, Nivelle Nights en vier andere maps uit de They Shall Not Pass DLC uit te proberen.

DICE geeft verder aan dat Premium Trials slechts gedurende een beperkte periode beschikbaar zijn. De studio meldt wel dat er zowel en augustus als in september nieuwe Premium Trials worden georganiseerd.

Er is meer Battlefield 1-gerelateerd nieuws. Zo komt Battlefield 1 binnenkort naar EA Access en Origin Access. De Battlefield 1: In the Name of the Tsar DLC release is later dit jaar.