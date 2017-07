Xbox One krijgt 'Gift a Friend' feature

Xbox-topman Mike Ybarra laat via Twitter weten dat de Xbox One binnenkort een 'Gift a Friend' feature krijgt. Daarmee is het mogelijk om games cadeau te doen aan andere gebruikers.

Not far! — Mike Ybarra (@XboxQwik) July 6, 2017

Ybarra meldt op Twitter dat de feature 'niet lang' meer op zich laat wachten. De topman geeft echter nog geen specifieke datum voor de feature. Het is ook nog niet duidelijk of de optie ook daadwerkelijk 'Gift a Friend' gaat heten.

