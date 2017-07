Officiële PlayerUnknown's Battlegrounds release uitgesteld

Brendan 'PlayerUnknown' Greene laat op Steam weten dat de officiŽle release van PlayerUnknown's Battlegrounds is uitgesteld tot het einde van 2017.

De game is al enige tijd speelbaar via Steam Early Access. Greene was eerst van plan om PlayerUnknown's Battlegrounds in september 2017 officieel te lanceren. Deze release is nu uitgesteld.

"Ik heb in de afgelopen maanden veel interviews gegeven waarin ik heb gemeld dat PlayerUnknown's Battlegrounds zes maanden na de Early Access release officieel uitkomt. Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat een specifieke releasedatum verstikkend werkt."

"Als we vasthouden naar een specifieke releasedatum, dan komt dat de kwaliteit van de uiteindelijke game niet ten goede. We stellen ook de community teleur als we de eerder gemelde deadline voor de release van de game niet halen", aldus Greene.

PlayerUnknown's Battlegrounds is al enkele maanden speelbaar op Steam. Tijdens de E3-beurs raakte bekend dat de game ook naar de Xbox One komt. Eerder deze week doken er afbeeldingen van een nieuwe PlayerUnknown's Battlegrounds map op.