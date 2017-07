City of Brass aangekondigd door voormalige BioShock-ontwikkelaars

Ontwikkelaar Uppercut Games kondigt City of Brass aan. De game is een first-person avontuur met rogue-lite elementen in een Arabische setting.

Uppercut Games bestaat voornamelijk uit voormalige Irrational-medewerkers. De studio maakte eerder onder andere Submerged en EPOCH.

In City of Brass speel je een dief die op zoek is naar allerlei schatten in een Arabische stad. Bij het begin van elke spelsessie genereert de game willekeurig je omgeving en quests.

Naast je zwaard en zweep maak je ook gebruik van je omgeving om vijanden te verslaab. Zo is het mogelijk om tegenstanders met valstrikken onschadelijk te maken of tegen elkaar op te zetten.

City of Brass lanceert deze herfst voor de pc. De Xbox One- en PlayStation 4-versies staan gepland voor volgend jaar.