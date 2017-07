Gerucht: The Wonderful 101 komt naar de Switch

Platinum Games heeft een tweet geplaatst met een hint dat The Wonderful 101 naar de Nintendo Switch komt.

De game is oorspronkelijk uitgekomen voor de Wii U, waarin je een horde superhelden bestuurt. Op de afbeelding zie je een aantal personages uit de game met Joy-Con in hun handen. Ze kijken naar een tv scherm, die vervaagd in de achtergrond staat.

De ontwikkelaar hint wel vaker naar heruitgaven van zijn games. Platinum Games hint dat Bayonetta naar de Switch komt, alsook de inmiddels uitgegeven pc-versie van Vanquish.