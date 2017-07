Ontwikkeling GTA 5 OpenIV mod herstart

De ontwikkeling van de OpenIV mod voor GTA 5 wordt voortgezet, maar de Liberty City mod is geannuleerd. Dat maakt het team achter de mods zelf bekend in een post op de GTA Forums.

"Helaas wordt onze 'Liberty City in GTA 5' mod geannuleerd, omdat deze in strijd is met de richtlijnen van Rockstar", zegt het OpenIV team. Concreet doelt dit op de richtlijn die 'het gebruik of de toevoeging van andere IP's (inclusief andere Rockstar IP's) in een project' verbiedt.

"De Liberty City Mod is een groot verlies voor ons, want het was een grote motivator om de functionaliteit van OpenIV uit te breiden. Als je je afvraagt wat er nu volgt, kunnen we enkel zeggen dat we onze plannen voor de toekomst nu heroverwegen."

In juni werd de distributie van OpenIV na een dwangbevel van Take-Two stopgezet. Rockstar verdedigde deze beslissing aanvankelijk door te stellen dat OpenIV GTA Online cheats mogelijk maakte, maar versoepelde even later zelf de regels voor singleplayer GTA 5 mods.