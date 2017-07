Rayman prototype voor de SNES nu speelbaar

Het eerste speelbare prototype van Rayman voor de SNES is publiekelijk beschikbaar.

Michel Ancel bevestigde het bestaan van dit prototype al eerder via zijn Instagram. Dankzij Omar Cornut van ontwikkelaar Lizardcube is het prototype nu speelbaar op de pc. Cornut deelt het prototype via een tweet en om hem te spelen heb je een SNES-emulator nodig.

I've dumped a prototype demo of unreleased Rayman for SNES, here it is! (NB: very early dev build, not a full game) https://t.co/F3XB9XRhTA pic.twitter.com/oLhOdNDyHF — Omar (@ocornut) July 3, 2017

Ancel geeft op zijn Instagram een toelichting. 'dit is onze eerste speelbare [prototype] (weinig schermen, slechte controls, geen NPCs). We hebben nog andere levels gemaakt en die zullen we op een dag nog vinden!'. Eerder dit jaar heeft Ancel Beyond Good and Evil 2 aangekondigd op E3 2017.