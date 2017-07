5 opvallende gamereleases juli

De E3 2017 ligt inmiddels achter ons. Dat betekent dat de komkommertijd van start gegaan is, met als gevolg dat er relatief weinig nieuwe games uitkomen. Toch hoef je je niet helemaal te pletter vervelen. De gamereleases van juni brachten onder meer Tekken 7 en WipEout Omega Collection. Benieuwd welke games de komende maand voor je in petto heeft? De meest opvallende games lees je hieronder.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age Datum: 11 juli 2017

Platform(s): PlayStation 4 Ontwikkelaar Square Enix brengt PlayStation 4-bezitters de laatste jaren de nodige Final Fantasy-remasters. Dit keer is het de beurt aan Final Fantasy 12: The Zodiac Age. De game bevat naast het gebruikelijke audiovisuele likje verf nieuwe muziek, verkorte laadtijden en een auto save-functie.

Splatoon 2 Datum: 21 juli 2017

Platform(s): Switch In Splatoon 2 is het weer kliederen geblazen. Ook in het tweede deel staan twee teams van vier tegenover elkaar om elkaar en de arena's in verf onder te dompelen. Verwacht geen revolutionaire veranderingen ten opzichte van het eerste deel, maar uiteraard wel nieuwe wapens, uitrusting en levels.

New Nintendo 3DS XL Datum: 28 juli 2017

Platform(s): 2DS Het zijn drukke tijden voor Nintendo. Het Japanse bedrijf brengt komende maand namelijk de New Nintendo 2DS XL uit. De handheld is grotendeels vergelijkbaar met de New Nintendo 3DS XL en ondersteunt ook alle games, maar dan zonder stereoscopische 3D. De adviesprijs ligt op 149 euro.

Hey! Pikmin Datum: 28 juli 2017

Platform(s): 2DS, 3DS Pikmin ontbreekt tot nu toe op Nintendo handhelds, maar daar komt komende maand met Hey! Pikmin verandering in. Captain Olimar crasht met zijn ruimteschip op een planeet bewoond door de vreemde wezentjes. De overstap naar de handheld brengt wel iets andere gameplay met zich mee. Dit keer wordt het namelijk een 2D puzzel-platformer. 8 games die dringend een sequel verdienen Maar die er waarschijnlijk nooit komt.

Ook niet te vergeten… Minecraft: Story Mode Season 2 (Episode 1)

11 juli 2017 - Android, iOS, pc, PlayStation 4, Xbox One Fable Fortune

11 juli - pc, Xbox One Fate/Extella: The Umbral Star

21 juli - Switch