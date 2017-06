SNES Classic Mini - Bestellen, pre-order, release, games en meer

De Super Nintendo nam in 1990 het stokje van zijn voorganger over en veroverde in de jaren daarop wereldwijd de harten van tientallen miljoenen gamers. Na het ongekende succes van de NES Classic Mini mag een miniatuurversie van Nintendo's tweede console natuurlijk niet ontbreken. Kun je niet wachten om het 16-bit-tijdperk opnieuw te beleven? Of heb je überhaupt nog nooit de kans gehad om SNES-klassiekers aan de tand te voelen? Hier lees je alles wat je van de Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, kortweg de SNES Classic Mini moet weten.

Aangezien de NES Classic Mini niet aan te slepen was, moet je ook voor de SNES Classic Mini de webshops nauwlettend in de gaten houden. De mini-console is op het moment van schrijven vrijwel overal uitverkocht. Nintendo heeft wel aangegeven 'significant meer exemplaren' dan de NES Classic Mini te willen produceren, maar dat het wel tijdelijk is. Hieronder vind je een overzicht van de beschikbaarheid en prijzen:

Op de mini-console staan 21 SNES-klassiekers geďnstalleerd. Zo zijn onder meer Nintendo-iconen Mario, Donkey Kong, Kirby en Link in een of meerdere games vertegenwoordigd. Een opvallende naam is Star Fox 2. Het vervolg op de game die wij in Europa als Starwing kennen, is nooit officieel uitgebracht, maar kun je nu exclusief spelen. Hieronder vind je een overzicht van alle games:

De Super Nintendo is Nintendo's tweede console. De SNES werd in 1990 in Japan als de Super Famicon uitgebracht en zette in de jaren daarop ook elders in de wereld voet op de grond. Met de TurboGrafx-16, Mega Drive en Neo Geo was de SNES een laatkomer op de 16-bit-markt, maar toch duurde het niet lang voordat Nintendo's console zijn concurrenten het nakijken gaf. Er zijn in Europa ongeveer 550 games uitgebracht en wereldwijd bijna vijftig miljoen exemplaren van de console verkocht.

De case van de SNES Classic Mini is vrijwel identiek aan die van de de klassieke Super Nintendo en is overwegend grijs. Hoewel over smaak niet te twisten valt, moeten de Amerikanen het echter met een stuk minder aantrekkelijke NTSC-variant doen. In tegenstelling tot de originele Super Nintendo gaan er in de mini-variant geen cartridges; de games staan immers op een drive geďnstalleerd. De SNES Classic Mini is ongeveer even groot als je handpalm en is naar schatting twee keer zo klein als het origineel.

De SNES Classic Mini is een alleenstaand apparaat. De kleine variant van de Super Nintendo wordt met een HDMI-kabel geleverd waarmee je het toestel aan een HD-televisie aansluit. Nintendo heeft nog geen informatie over de resolutie vrijgegeven, maar het is vrijwel zeker dat de miniatuurversie van de SNES minstens 720p ondersteunt. Tevens zit er een USB-kabel bij waarmee je het kleine kastje kunt opladen. Je hebt voor de USB-kabel een voeding nodig, maar let op: de voeding wordt niet meegeleverd.

De kleine SNES wordt in tegenstelling tot zijn NES-tegenhanger wel met twee controllers geleverd. Dat zijn de oude vertrouwde grijze controllers met de twee shoulder buttons en vier karakteristieke kleurrijke face buttons. Je sluit de controller met een kabel aan de mini-console aan. Goed nieuws voor wie zich ergert aan standaard korte kabels: die zijn nu 1,5 meter in plaats van 1 meter lang.