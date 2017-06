Star Wars Battlefront 2 introduceert Loot Crates

YouTuber BattlefrontUpdates heeft onthuld dat Star Wars Battlefront 2 Loot Crates heeft.

De containers zijn te kopen met behulp van in-game credits die je verdient door de game te spelen. Je krijgt ook dagelijks een Crate als je inlogt. Het is niet bekend of er nog meer manieren zijn om de paketten aan te schaffen.

Loot Crates bevatten meestal upgrades in de vorm van Star Cards. De zeldzaamheid van deze kaarten wordt nu ook aangegeven in Star Wars Battlefront. Zo kun je Common, Uncommon, Rare, Epic en Legendary Star Cards verdienen.

De zeldzaamheid van een Star Card geeft aan hoe krachtig de kaart is. Zo geeft een Common Assault Trainig Card je twintig extra levenspunten. De Epic-versie van de kaart geeft je 40 HP extra.

De pakketten bevatten soms ook extra credits of Crafting Parts om je Star Cards mee te verbeteren. Het is echter niet mogeiljk om zelf Legendary Star Cards te maken. Dat type kaart is enkel verkrijgbaar via Loot Crates.

DICE heeft eerder al de Star Wars Battlefront 2 release onthuld. De game lanceert eind dit jaar op de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Een overzicht met Star Wars Battlefront 2 info lees je op de site.