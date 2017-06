Futurama: Worlds of Tomorrow onthuld voor iOS en Android

Ontwikkelaar TinyCo Games onthult Futurama: Worlds of Tomorrow. De game is nu speelbaar op iOS- en Android-apparaten.

In Worlds of Tomorrow speel je als leden van de Planet Express en probeer je het bedrijf draaiende te houden. Je hebt onder andere de optie om karakters te personaliseren, gevechten aan te gaan en om pakketten te bezorgen.

Futurama-bedenker Matt Groening was betrokken bij de totstandkoming van Worlds of Tomorrow. Schrijver en producent David X. Cohen heeft ook meegeholpen met het schrijven van de dialogen in de game.