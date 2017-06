PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt grote update

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt een update die de loot spawns aanpast.

Vanwege een bug in de game worden sommige items te veel of juist te weinig in de wereld gespawnd. De patch lost niet alleen dit probleem op, maar voegt ook extra veranderingen toe aan het lootsysteem. Deze aanpassingen zijn gebaseerd op feedback van de spelers.

De patch voegt ook een nieuw wapen toe aan de Care Package, namelijk de Groza. Bovendien is er nu meer kans op AR en SR Silencers en is de VSS juist helemaal verwijderd uit de Care Package.

'We zullen nog meer van dit soort aanpassingen maken gedurende Early Access,' aldus Brendan "PlayerUnknown" Greene. 'Denk dus vooral niet dat dit de laatste patch is!'

Tijdens de PC Gaming Show van E3 2017 zijn de toekomstplannnen voor PlayerUnknown's Battlegrounds onthuld.