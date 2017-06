Star Citizen-studio spreekt fans toe na geruchten over financiële problemen

Cloud Imperium Games spreekt fans toe naar aanleiding van een aantal geruchten die verwijzen naar mogelijke financiŽle problemen voor Star Citizen.

De boekhouding van Cloud Imperium Games is via de Britse kamer van koophandel vrij inzichtelijk. Nadat het bedrijf een som geld ontving, vreesden fans dat het bedrijf de rechten van Star Citizen als onderpand had verkocht.

"Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk hebben recht op belastingteruggave, die we maandelijks opbouwen terwijl we aan Squadron 42 werken. Deze worden doorgaans in de herfst van het volgende jaar terugbetaald door de overheid, wanneer we onze belasting aangeven."

"Via onze bank ontvangen wij een voorschot op deze teruggave, op advies van onze financieel adviseurs", leest een deel van het statement van co-eigenaar Ortwin Freyermuth. Hiermee hoopt hij de verwarring te verhelpen.

De releasedatum van Squadron 42 is uitgesteld en is momenteel niet bekend. Naar verwachting start de Star Citizen bŤta aan het einde van 2017.