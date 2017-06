Titanfall 2: The War Games DLC aangekondigd

Ontwikkelaar Respawn kondigt The War Games DLC voor Titanfall 2 aan. De gratis uitbreiding is vanaf 27 juni beschikbaar op de pc, PlayStation 4 en Xbox One.

The War Games DLC voegt onder andere de nieuwe map War Games toe. Hier speel je in een simulator die een stedelijke omgeving nabootst, inclusief winkels en hoge gebouwen.

Op de straten en in grote buiten omgevingen aan de rand van de map nemen Titans het tegen elkaar op. Er zijn ook speciale tank garages voor hand-to-hand Pilot gevechten.

Verder is er een nieuwe map genaamd Traffic voor de Live Fire modus. Daarnaast is er een nieuwe executie, een derde wapenslot voor Pilots en wordt Titan Brawl permanent toegevoegd aan de lijst met game modi.

