Cities: Skylines komt naar de PlayStation 4

Uitgever Paradox Interactive laat weten dat Cities: Skylines naar de PlayStation 4 komt. De game is vanaf 15 augustus speelbaar op de console.

De PlayStation 4-versie van Cities: Skylinesheeft onder andere een aangepaste interface. De PlayStation 4-versie bevat ook standaard de After Dark DLC voor de game.

Cities: Skylines is in 2015 uitgebracht voor de pc. De game is eerder dit jaar ook op de Xbox One gelanceerd. Eerder dit jaar gaf ontwikkelaar Colossal Order de gratis Pearls from the East DLC weg omdat Cities: Skylines meer dan 3,5 miljoen keer is verkocht.