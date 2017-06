Ontwikkelaar Niantic voert de strijd tegen valsspelers in Pokémon GO op. Vanaf nu krijgen Pokémon die je met behulp van third part software vangt een markering in je inventaris.

Volgens Niantic reageren deze Pokémon 'niet altijd zoals je verwacht.' Met de maatregel wil de ontwikkelaar de game voor iedereen eerlijk houden met het oog op de Pokémon GO raids die deze zomer lanceren.

Er is nog meer Pokémon GO nieuws. Zo onthulde Niantic recentelijk dat Pokémon GO PvP battles krijgt.