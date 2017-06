'Minstens' vijf nieuwe games naar Xbox Game Pass per maand

Xbox Game Gass krijgt minstens vijf games per maand, aldus Microsoft.

Met Game Pass krijgt je voor een vast bedrag per maand toegang tot een collectie van Xbox One en Xbox 360 games. Volgens de product manager van de dienst breidt deze geregeld uit.

'Op de eerste van de maand zul je minstens vijf nieuwe games zien verschijnen. [...] Als je een Game Pass-lid bent heb je elke maand wat te spelen.'

Games blijven echter niet permanent toegankelijk via Xbox Game Pass. 'Er is geen vaste periode dat games beschikbaar zijn en sommige titels zullen uiteindelijk van de dienst verdwijnen. Maar geen zorg, de eerste titels vertrekken eind november pas.'

