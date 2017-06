Level-5 wil een Layton game op de Nintendo Switch

Level-5 wil de Professor Layton-reeks naar de Nintendo Switch brengen. Tijdens een interview legt CEO Akihiro Hino uit dat dit echter niet zomaar gaat.

'Het probleem is dat de Layton-reeks een hoop doet met het touchscreen [van de 3DS]. Dus het probleem met de Switch is dan, wanneer je handheld speelt is het niet erg maar als je hem dockt... we proberen uit te vinden hoe we dat moeten oplossen.'

Level-5 is momenteel bezig om dit probleem op te lossen. 'Als we hier omheen kunnen en we lossen het op, dan gaan we zeker kijken of we de volgende Layton game op de Switch kunnen krijgen.

Voor meer informatie over de beurs neem je een kijkje naar ons E3 2017 overzicht.