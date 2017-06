E3 2017: Sony vs Nintendo vs Microsoft

Zoals elk jaar hebben de grootste bedrijven in de gamewereld weer grootschalige persconferenties gehouden op de Electronic Entertainment Expo. Daarbij springen vooral de conferenties van de drie consolefabrikanten in het oog: Sony, Nintendo en Microsoft. Waar het de laatste jaren vooral draaide tussen Sony en Microsoft, is Nintendo dankzij de Switch eindelijk terug op het strijdtoneel verschenen. De spanning was dan ook om te snijden. Wie heeft er deze driestrijd uiteindelijk gewonnen?

Eén ding is zeker: het is niet Sony. De verwachtingen waren uiteraard hooggespannen, nadat de conferentie van vorig jaar de geschiedenisboeken inging met legendarische onthullingen. The Last Guardian met een releasedatum, de Final Fantasy 7 Remake, Shenmue 3 en een ontroerde Yu Suzuki op het podium... Hoewel de conferentie van vorig jaar perfect wist in te spelen op de wensen en verlangens van het publiek en bol stond van de passie, was de Sony-conferentie anno 2017 een zeer koele affaire. Er werden geen gepassioneerde ontwikkelaars op het podium geroepen, en niemand nam de controller ter hand om verrassende gameplay te tonen. In de plaats kregen we enkele lauwe stukken te zien van games die voordien al uitvoerig aan bod kwamen: God of War demo, wat Days Gone gameplay en meer van David Cages Detroit: Become Human.

De PlayStation VR stond eindelijk nog eens in de schijnwerpers, maar behalve The Inpatient is ook daar creatieve armoede heer en meester. Skyrim VR kan hoogstens op lauw enthousiasme rekenen. Tot overmaat van ramp was er geen spoor te bekennen van twee van de allergrootste kleppers: zowel Death Stranding als The Last of Us - Part 2 waren allebei afwezig. Vooraf gecommuniceerd of niet: Sony speelde het heel erg op safe. Het summum daarvan was de zeer bedenkelijke aankondiging van een Shadow of the Colossus-remake. Twee aankondigingen wisten de boel dan toch nog te redden. Monster Hunter: World kan potentieel subliem zijn, en ontwikkelaar Insomniac Games wist de aandacht naar zich toe te trekken dankzij een fantastische demonstratie van Spider-Man-gameplay. Uncharted meets Arkham, overgoten met de nonchalante Spider-Man-sfeer is een absolute voltreffer.

Dat kan ook over Nintendo gezegd worden. Voordien werd al tijdens de Ubisoft-conferentie één van de grootste en meest aangename verrassingen onthuld: Mario + Rabbids Kingdom Battle. Vooraf luidkeels verfoeid wegens een concept dat op papier gewoon niet kan werken, wisten de beelden uiteindelijk toch te verbazen met jolige humor en gameplay die zijn strategisch mannetje kan staan. Over fantastische gameplay gesproken: Nintendo blijft creatieve grenzen verleggen. De bekendmaking van de Mario Odyssey release ging gepaard met de onthulling van een feature waarbij je zowat álles in de wereld van Mario tijdelijk kunt overnemen en het daarbij een snor geeft, opent een wereld van eindeloos potentieel. Nintendo gooit er in tegenstelling tot Mario dus zeker niet met de pet naar.

Een Yoshi-game voor de Switch en een nieuwe Switch-versie van Kirby zijn mooi meegenomen, alsook Metroid: Samus Returns en Xenoblade Chronicles 2. Het is echter via twee andere aankondigingen dat Nintendo het publiek kreten en gilletjes liet slaken. Eerst en vooral komt er een volwaardige Pokémon-game voor de Switch. Ten tweede: Metroid Prime 4 is in ontwikkeling. Er is echter wel een belangrijke kanttekening te maken. Dit zijn en blijven namelijk beloftes. Nintendo toonde geen trailers en al helemaal geen gameplay. Voorlopig blijft het bij woorden, en niet bij beelden. Had het bedrijf deze stap gezet, dan was Nintendo zonder twijfel de winnaar van E3 2017 geweest.

In plaats daarvan vond het in Microsoft een te duchten concurrent. Het Xbox-merk zit sinds de rampzalige onthulling van de Xbox One in een diepe put, maar heeft op deze E3-beurs veel aankondigingen en onthullingen gedaan waardoor het zich weer een weg naar de top klautert. Ruwweg bestond de conferentie uit twee delen: de officiële Xbox One X onthulling en games, games, games. De extreem indrukwekkende Xbox One X-specificaties waren al een tijdje bekend, maar toen Forza 7 gameplay werd getoond werd het pas helemaal duidelijk hoe krachtig deze nieuwe console is. Zeker na de lauwe technische prestaties van de PlayStation Pro waarbij games amper beter draaien - en in bepaalde gevallen zelfs slechter - ligt het pad open voor de Amerikaanse gigant om dé premium console op de markt te brengen. Het helpt enorm dat de Xbox One X prijs voor diens technische prestaties zeer schappelijk is. Door bovendien backwards compatibility voor de originele Xbox te voorzien, heeft Microsoft nog maar eens een uppercut gegeven aan de dure PlayStation Now-dienst van Sony.

Ook op vlak van games wist Microsoft indruk te maken met een zeer divers aanbod dat nagenoeg altijd door gameplay werd vergezeld. Natuurlijk waren er blockbusters te zien. De eerste Anthem-gameplay van BioWare, de allereerste Assassin's Creed: Origins-gameplay en uit het niks de fantastische onthulling van Metro Exodus. Maar Microsoft verraste vooral met veel aandacht voor kleinere games. Ori and the Will of Wisps, Cuphead, Dragon Ball FighterZ en indiesensatie PlayerUnknown's Battlegrounds op de Xbox. De hilarische Sea of Thieves-gameplay deed bijna de teleurstellende Crackdown 3-gameplay vergeten. Waar was die vernieling naartoe? Het zwakke punt van Microsoft is echter een ondertussen bekend probleem: het gebrek aan exclusives. Zowat alle aangehaalde games komen ook uit op de PlayStation. Dat sommige indiegames vroeger uitkomen op de Xbox is een schrale troost: verrassende exclusieve blockbusters vielen er deze conferentie niet te bespeuren.

Als twee honden vechten om een been, dan loopt de derde ermee heen. Sony had weinig zin in de conferentie, en moest de duimen leggen tegenover Microsoft dat indruk maakte met de veelbelovende Xbox One X en vooral heel veel games liet zien. Maar het is uiteindelijk Nintendo dat het toch net haalt. Net zoals bij Microsoft draaide het om een divers aanbod aan games, maar als grote verschil heeft Nintendo wél een goed gevulde agenda met exclusives. Daardoor kunnen we zelfs de wat holle aankondigingen van Pokémon op de Switch en Metroid Prime 4 door de vingers zien.

