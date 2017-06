Atari gaat weer hardware maken

Atari kondigt een nieuwe console aan en keert daarmee terug naar de hardwaremarkt.

Het bedrijf laat weten dat de console is gebaseerd op pc-architectuur en dat het design door Atari zelf wordt uitgevoerd. De officiŽle aankondiging volgt later. Volgens een teasersite heet de nieuwe console Ataribox, of is ieder geval een codenaam.

Op het filmpje op de teasersite lijkt de console een vergelijkbaar design te hebben als de Atari 2600 uit 1977. De laatste console van het bedrijf was de Atari Jaguar, uit 1993.